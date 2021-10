Basket: Banca del Piemonte sostiene Reale Mutua Torino

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Banca del Piemonte, guidata da Camillo Venesio, amministratore delegato e direttore generale, sosterrà la Reale Mutua Basket Torino, storica società di basket di Torino attualmente in serie A2. oggi guidata da David Avino, presidente del consiglio di amministrazione. Banca del Piemonte accompagnerà la squadra per i prossimi due anni e avrà il proprio logo sulla maglia da gioco nella stagione 2021-2022.

"Due realtà piemontesi che faranno squadra, non solo in campo, con obiettivi comuni: promuovere l'attività fisica, l'impegno, la passione e i valori dello sport, anche come metafora di vita", sottolinea Venesio. "Poter contare su una realtà come Banca del Piemonte permetterà di sviluppare attività sportive cruciali per lo sviluppo del sistema regionale che vengono promosse dal Piemonte stesso", commenta Avino. (ANSA).