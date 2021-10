Allarme artigiani, non troviamo lavoratori specializzati

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - E' allarme per l'assenza di figure altamente specializzate, soprattutto nel settore digitale, nell'Ict e nell'edilizia. A soffrire sono soprattutto le piccole imprese, mette in evidenza da un'indagine di Confartigianato Torino. È difficile trovare laureati in ingegneria industriale, in indirizzo scientifico, matematico e fisico, ingegneri elettronici e informatici, diplomati in informatica e telecomunicazioni. Le competenze digitali, al di là delle mansioni svolte, sono richieste dalla maggioranza delle imprese.

Cresce la difficoltà di reperire personale anche sul fronte green/sostenibilità ambientale, altro pilastro della futura ripartenza.

Secondo il sondaggio, scarseggiano anche le figure professionali nella ristorazione come cuochi e pizzaioli.

Mancano all'appello attrezzisti di macchine utensili, meccanici e montatori, tecnici vendite e distribuzione, autoriparatori, installatori e autisti di mezzi pesanti. Lavori che sembra che nessuno voglia più fare. Nell'edilizia non si trovano tecnici meccanici, saldatori e tagliatori a fiamma, saldatori e operai specializzati nell'edilizia e nella manutenzione degli edifici, manovali e addetti ai ponteggi, figure specializzate nella carpenteria e lavorazione del ferro, manodopera nella posa dei cappotti termici, autisti di camion.

"Le competenze che servono sono sempre meno generali e sempre più particolari. Per colmare la distanza con l'offerta di lavoro le scuole possono fare molto, bisogna intrattenere relazioni sistematiche con il territorio, dialogare con le imprese sugli stage, studiare le diverse attività attraverso i codici Ateco, per strutturare i corsi", sottolinea Dino De Santis, presidente di Confartigianato Torino, che chiede "di rendere lo strumento dell'apprendistato più appetibile dal punto di vista del costo del lavoro a carico dell'impresa" e di consentire la valorizzazione del ruolo del maestro artigiano. (ANSA).