Alimentare: Galup acquista Streglio, sarà marchio premium

Galup, importante azienda piemontese del settore dolciario di cui ha fatto la storia, sia in Italia sia all'estero, con il suo panettone basso, largo e glassato, acquista Streglio, compresi il know-how e i diritti accessori e funzionali al marchio, della storica azienda famosa per la sua produzione di gianduiotti, cremini, praline e gelatine di frutta. L'accordo è stato firmato dal presidente del presidente della Galup, Giuseppe Bernocco con Domori.

"Questo nuovo progetto - spiega Bernocco - è per Galup un passo importante, che abbiamo fatto perché sappiamo quale sia l'importanza della valorizzazione del nostro territorio e della regione. Un'acquisizione quindi fatta con la volontà di mantenere un marchio storico e importante, come Streglio, sul territorio piemontese. Lavoro quotidiano e passione, sono gli ingredienti che utilizziamo oggi e che fanno inscindibilmente parte della nostra filosofia aziendale. Un percorso che compiamo con un forte senso di appartenenza alla nostra terra, e con una visione di un certo modo di fare impresa basato su qualità rigorosa, etica del lavoro e predisposizione al cambiamento e all'innovazione. Con questa operazione si rafforza una collaborazione condivisa da tempo con Domori, riunendo tre aziende simbolo della tradizione dolciaria piemontese".

La Galup sta realizzando un progetto di rilancio e valorizzazione che punta a collocare Streglio in fascia premium.

