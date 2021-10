Academy Unipol adotta font EasyReading per progetto arte

(ANSA) - TORINO, 04 OTT - Il font EasyReading è stato adottato quest'anno per la terza edizione di Generazione Unica dal titolo "Inklusion. Impara l'arte e... NON metterla da parte" progettato e realizzato da Unipol Corporate Academy. Sul sito Generazioneunica.it gli utenti che intendono partecipare all'appuntamento possono trovare tutte le informazioni sia sull'iniziativa generale sia sull'edizione di quest'anno, che si svolgerà in diretta streaming nella cinquecentesca Villa Boncompagni alla Cicogna (S. Lazzaro di Savena - Bologna), sede principale dell'Unipol Corporate Academy, martedì 9 novembre dalle 10 alle 16.

Se la scelta dalla prima edizione è stata quella di trattare gli argomenti di inclusione, pari diritti e opportunità da parte dei giovani verso i giovani, quest'anno Generazione Unica ha scelto di concentrarsi sul tema dell'arte visto attraverso la lente dell'inclusione, direzione verso la quale si è andati anche con l'adozione del font inclusivo per eccellenza nel canale digitale.

"Sapere che una realtà di questo prestigio ha scelto di adottare il nostro font per un progetto che parla la nostra stessa lingua non può che farci ben sperare per il futuro", ha dichiarato l'amministratore di EasyReading Multimedia Marco Canali. "Nonostante vi sia molta più attenzione sull'inclusione rispetto al passato, crediamo che la stessa non sia ancora sufficiente. La nostra speranza è infatti quella di arrivare nel breve a un punto in cui i soggetti con Dsa non siano più in alcun modo penalizzati". (ANSA).