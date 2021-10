Fuga di gas fa esplodere una cascina, 2 feriti nel Cuneese

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - Due persone sono rimaste ferite, di cui una in modo grave, nell'esplosione avvenuta nella notte in una cascina di Savigliano, nel Cuneese. A causarla, secondo i primi accertamenti dei vigili del fuoco intervenuti con tre squadre, una fuga di gas dall'impianto Gpl.

L'esplosione poco prima delle 4 al civico 13 di Strada Canavere. Sul posto i vigili del fuoco di Saluzzo, Levaldigi e Savigliano, oltre a carabinieri e sanitari del 118.

All'alba di ieri a Rossana, sempre nel Cuneese, un'altra fuga di gas, anche questa causata dal malfunzionamento dell'impianto Gpl, ha provocato un'esplosione che ha sventrato un'abitazione a due piani. Ferito il proprietario, un pensionato di 75 anni, ora ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Cto di Torino.

