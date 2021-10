Covid: terapie intensive Piemonte invariate, nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 03 OTT - In Piemonte è invariato il numero dei pazienti, 23, ricoverati in terapia intensiva a causa del Covid, mentre i ricoveri nei reparti ordinari sono 189, 4 in più rispetto a ieri. Lo rileva l'Unità di crisi regionale, che registra anche 169 nuovi casi di positività, lo 0.7% dei 24.369 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 81 (47,9%). Nessun decesso nelle ultime 24, mentre i nuovi guariti sono 186. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.375, gli attualmente positivi 3.587.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 383.557, i decessi restano 11.763, i guariti diventano 368.207.

