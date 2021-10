Vaccini: Figliuolo, campagna in linea con risultati previsti

(ANSA) - SALUZZO (CUNEO), 02 OTT - "Siamo in linea con i risultati che ci eravamo posti con la campagna vaccinale. Sono particolarmente orgoglioso di essere in Piemonte, una delle regioni che per prime ha aderito alla campagna per la somministrazione della terza dose". Così il generale Francesco Figliuolo, commissario straordinario per l'emergenza Covid, oggi pomeriggio a Saluzzo, nel Cuneese, dove nel 1985 ha iniziato la carriera Militare. La città gli ha conferito la cittadinanza onoraria.

Prima della cerimonia in Consiglio comunale, il generale ha visitato il centro vaccinale del Foro Boario, accolto dall'assessore regionale alla Sanità Luigi Genesio Icardi, dalle autorità locali e dagli Alpini della protezione civile.

"Vaccinarsi è etico ma soprattutto utilitaristico. La campagna prosegue a ritmo spedito grazie a medici e infermieri che sono la prima linea - ha detto rivolgendosi al personale dell'hub vaccinale -. Ma vorrei sottolineare il ruolo dei tanti, tantissimi volontari che sono fondamentali per il buon funzionamento del sistema".

"E' un grande onore tornare a Saluzzo - ha concluso -.

Arrivando in città ho rivisto il profilo di Saluzzo e delle montagne e mi sono tornati in mente i miei anni trascorsi nella caserma Musso, al comando degli artiglieri da montagna. Qua ho imparato il mestiere, la disciplina, il senso del dovere e del sacrificio". (ANSA).