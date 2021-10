Mottarone: teste, manovre improprie su fune nel 1997

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Un cavo che si è usurato a causa di manovre poco pertinenti durante l'installazione del 1997.

Potrebbe essere questa una delle circostanze che hanno contribuito all'incidente del 23 maggio alla funivia del Mottarone costato la vita a 14 persone. Questo, almeno, è quanto si ricava da una delle ultime testimonianze raccolte dalla procura di Verbania e consegnate al tribunale del riesame di Torino.

Ad adombrare la possibilità, davanti agli inquirenti, è stato un dipendente ascoltato il 23 settembre in un breve passaggio della sua deposizione. Lo scorso 23 maggio si spezzò una fune traente dell'impianto. Il pm Olimpia Bossi ha contestato a tre indagati (uno dei quali, il caposervizio Gabriele Tadini, agli arresti domiciliari, gli altri due a piede libero) la rimozione volontaria di cautele contro gli incidenti, ma solo perché quel giorno il sistema frenante della cabina era stato bloccato con uno strumento chiamato in gergo "forchettone".

Sulle cause della rottura del cavo (così come su diversi altri aspetti) è in corso una perizia. Se l'ipotesi del dipendente trovasse una conferma, il quadro delle responsabilità dovrebbe essere modificato. Al momento comunque non è noto quale sia l'importanza attribuita dalla procura e dai consulenti tecnici a questo frammento di testimonianza. (ANSA).