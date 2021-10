Esplode palazzina nel Cuneese, ferita una persona

Esplosione questa mattina in una abitazione a due piani di Rossana, comune di ottocento abitanti della provincia di Cuneo. Un uomo, che viveva da solo, è stato estratto dalle macerie e trasferito in elicottero all'ospedale Cto di Torino. Al lavoro tre squadre di vigili del fuoco per escludere la presenza di altre persone: il crollo, causato probabilmente da una fuga di gas, ha provocato ingenti danni alla struttura.

L'abitazione, una villetta di due piani sulle colline di Rossana, in Valle Varaita, è stata completamente sventrata dall'esplosione, avvenuta poco dopo le 6 di questa mattina. I muri perimetrali sono stati divelti dalla forza della deflagrazione, così come gran parte del tetto, scaraventato a decine di metri di distanza. L'uomo ferito, soccorso dai vigili del fuoco e dal 118 e trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino, è sempre rimasto cosciente e non sarebbe in pericolo di vita. Dai controlli effettuati dai vigili del fuoco, era l'unica persona in casa al momento dell'esplosione.

L'abitazione sventrata questa mattina da una esplosione a Rossana, in provincia di Cuneo, "non è servita dalla rete di distribuzione del gas naturale". Così un portavoce di Italgas, precisando che "l'infrastruttura di città si ferma a circa 300 metri dagli appartamenti". Tra le ipotesi al vaglio dei vigili del fuoco, al lavoro per mettere in sicurezza l'area dopo aver escluso la presenza di altre persone sotto le macerie oltre all'uomo trasportato in elicottero all'ospedale Cto di Torino, c'è quella di un malfunzionamento di una bombola di gpl.