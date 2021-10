Droga: operazione Movida, altri sei arresti nel Novarese

(ANSA) - NOVARA, 02 OTT - Aveva una organizzazione imprenditoriale, con tanto di serre per la coltivazione e capannoni per lo stoccaggio, l'organizzazione dedita allo spaccio di sostanze stupefacenti, cocaina e droghe leggere, smantellata dai carabinieri del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Novara con l'operazione 'Movida', così chiamata perché lo stupefacente serviva per lo sballo del fine settimana.

Sei le persone arrestate.

Le indagini, iniziate nel tardo autunno del 2020, avevano già portato, nel gennaio di quest'anno, all'arresto di cinque persone e al sequestro di cocaina e marijuana. Durante le perquisizioni è stata trovata e sequestrata anche una pistola Beretta calibro 9, modello 34, con relative munizioni.

Gli investigatori stimano che in un anno di indagini siano stati smerciati dieci chili di cocaina proveniente dall'estero e un quintale di marijuana. Due serre per la coltivazione delle droga leggera sono state scoperte nella zona davanti al cimitero di Novara e un capannone per lo stoccaggio dietro la stazione ferroviaria. In tutto sono 27 le persone indagate. (ANSA).