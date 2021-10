Covid: in Piemonte salgono intensive, un decesso

(ANSA) - TORINO, 02 OTT - Sono 23 i ricoveri in terapia intensiva in Piemonte, tre in più rispetto a ieri, mentre quelli nei reparti ordinari calano a 185 (-4). Lo rende noto l'Unità di crisi regionale, che registra anche un decesso, ma non relativo alle ultime 24 ore, e 152 nuovi positivi, lo 0.4% dei 34.944 tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 86 (56,6%). I nuovi guariti sono invece 135. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.396, gli attualmente positivi sono 3.604.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 383.388 positivi, i decessi diventano 11.763, i guariti 368.021.

(ANSA).