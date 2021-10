Ambiente, trecento chili di rifiuti raccolti lungo il fiume Toce

(ANSA) - DOMODOSSOLA (VCO), 02 OTT - Trecento chili di rifiuti raccolti in due ore. Bottiglie, lattine, bidoni, tubi, corde, materassi, rottami e stracci e altro ancora sono stati recuperati della sponde del fiume Toce, a Domodossola (Vco). La giornata ecologica contro l'abbandono dei rifiuti è stata organizzata dall'associazione 'Salviamo il paesaggio Valdossola'.

''L' area di Domodossola scelta per l'evento di raccolta - spiegano gli organizzatori - ha importanti caratteristiche ambientali di grande interesse naturalistico e di biodiversità.

Si trova infatti entro i confini di una zona di protezione speciale della Rete Natura 2000, individuata dalla Regione Piemonte''.

Ora l'associazione ambientalista lancia ai Comuni l'idea di un Parco fluviale del Toce a Domodossola: ''Un parco non solo adatto allo svago e alla ricreazione a due passi dal centro urbano, ma un'occasione per mettere al riparo questa preziosa riserva idrica dolce da ulteriore inquinamento delle sue acque di scorrimento superficiali, comprese le acque potenzialmente potabili della falde sotterranee, di ancora più inestimabile rilevanza''. (ANSA).