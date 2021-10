Turismo: Biella, laurea su creatività e patrimonio culturale

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Nasce a Biella il primo corso di laurea magistrale in Italia sul patrimonio culturale e sulla creatività per il turismo. Presentato oggi in occasione del Forum Città Creative Unesco, di cui Biella fa parte, è il risultato del dialogo tra l'Ateneo e gli attori del territorio Biellese. In inglese, avrà durata biennale e si terrà negli spazi della Città Studi.

Obiettivo del percorso didattico sarà formare figure professionali di alto livello specializzate nell'attività di progettazione e gestione per lo sviluppo delle imprese creative in rapporto alla valorizzazione e fruizione dei beni culturali e ambientali, nell'organizzazione di eventi culturali, espositivi e dello spettacolo, nella gestione dei servizi di accoglienza, fruizione e valorizzazione dei beni culturali negli enti pubblici, nelle imprese private, cooperativi e consortili, e consulenti qualificati nelle istituzioni governative, centrali e decentrate, nei settori del turismo, della cultura, dei beni culturali, ambientali e dello sviluppo locale. (ANSA).