Torino: imbrattato nella note comitato elettorale Lo Russo

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Vandali hanno imbrattato nella notte a Torino il comitato elettorale di Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra. "Lo Russo = Tav = mafia", "NO Tav No Green Pass No delocalizzazioni" sono alcune delle scritte comparse a due giorni dal voto. Sulle vetrine anche la falce e martello e la scritta "Nuovo Pci". "Una brutta sorpresa", per Lo Russo. "Non sarà un'azione del genere a bloccare la nostra politica sul territorio - aggiunge -.

Puliremo il vetro e andremo avanti più determinati di prima".

Sul posto è presente la Digos per i rilievi. (ANSA).