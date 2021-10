Torino: candidati sindaco sui social, video appelli al voto

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - A poche ore dagli appuntamenti di chiusura della campagna elettorale, i tre principali candidati sindaco di Torino affidano ai social un ultimo video messaggio con l'appello al voto.

Valentina Sganga (M5s-Verdi) sceglie di parlare dal mercato di Borgo Vittoria. "Abbiamo cercato in questo mese - dice - di girare tutti i quartieri, incontrare più persone possibile. Non siamo arrivati da tutti, ma ci arriveremo perché la promessa concreta che abbiamo fatto è garantirvi anche un domani impegno e presenza sul territorio. Noi ci siamo e ci saremo", aggiunge dando appuntamento il 3 e 4 ottobre per votare. "E' importante farlo - sottolinea - non solo perché è un dovere civico, ma perché siamo in un momento storico in cui le scelte possono fare la differenza e la vostra scelta può essere quella che vale".

Nel suo video, invece, Paolo Damilano inizia mostrando una foto emblematica dello scorso anno. "Siamo partiti da qui - spiega -, una lunga fila davanti al Monte di Pietà, una grande angoscia che ho provato e che mi ha convinto definitivamente nel prendermi la grande responsabilità a candidarmi come sindaco.

Nei 5 anni che ci aspettano dovremo combattere per portare anche solo un posto di lavoro nella nostra città, perché il lavoro, dopo la salute, è la cosa più importante, quella che farà ripartire la nostra città. Tutti insieme ce la possiamo fare, i prossimi 5 anni saranno quelli che cambieranno il futuro della nostra Torino", aggiunge mentre strappa la foto in segno di speranza.

Stefano Lo Russo, candidato del centrosinistra, nel suo video sottolinea che "il 3 e 4 ottobre abbiamo la grande occasione di far ripartire la nostra città. Per questo mi candido sindaco, con una grande squadra fatta di donne e uomini competenti e motivati. In queste settimane - dice - siamo stati in tutti i quartieri, abbiamo incontrato migliaia di torinesi raccogliendo i loro suggerimenti e spunti importanti per il nostro programma.

Adesso tocca a noi e insieme possiamo farcela". (ANSA).