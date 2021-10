Torino: Bella Ciao chiude campagna elettorale di Lo Russo

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Si chiude sulle note di Bella Ciao intonate sopra e sotto il palco, in quella che ha tutto il sapore di una festa in stile Festa de l'Unità, la campagna elettorale del candidato sindaco del centrosinistra torinese Stefano Lo Russo. Dopo aver percorso separate le vie della città, le liste che compongono la coalizione si sono riunite al Parco della Tesoriera dove, fra un ballo liscio e gli interventi dei rappresentanti di ogni lista, il candidato sindaco ha preso la parola per dire "crediamo di aver fatto tutto il massimo possibile, confidiamo che i torinesi daranno fiducia al nostro progetto".

"La cosa più importante - dice Lo Russo - e di cui essere orgogliosi, è che davvero abbiamo lavorato uniti, messo da parte ognuno le proprie singolarità e lavorato in squadra. È la squadra che ci ha dato forza e ce la darà nei prossimi anni.

Tocca al centrosinistra - prosegue - rimettere la benzina nel motore di Torino. Il lavoro è appena iniziato, abbiamo energia, competenze e spirito di squadra ed è questo quello che condurrà tutti noi alla vittoria il 3 e 4 ottobre. Domenica e lunedì - conclude - si gioca un pezzo importante della partita, noi giochiamo per vincere subito, ma sappiamo che è una partita dura e dobbiamo essere pronti dal 5 mattina a ripartire pancia a terra fino all'ultimo secondo". (ANSA).