Tenta di rapire una bimba da un passeggino, arrestato a Torino

Ha tentato di rapire una bambina di nove mesi dal passeggino, ma è stato fermato e arrestato dalla polizia municipale. E' accaduto in un bar di Torino. In manette, per sequestro di persona, è finito un professore di liceo di 57 anni, con un precedente per tentato omicidio, in cura al Reparto Psichiatrico dell'ospedale Molinette. L'uomo, che ha rischiato di essere linciato dalle persone presenti nel bar, aveva smesso da qualche tempo le terapie consigliate. Sembra che negli ultimi giorni non si fosse più presentato al lavoro.