Teatro: Regio Metropolitano, già venduto 30% dei biglietti

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Nelle prime due settimane è già stato venduto 3.000 biglietti per gli spettacoli nel cartellone 'Regio Metropolitano', il 30% dei posti attualmente disponibili.

"Un inizio sotto i migliori auspici, un segnale positivo di quanto il pubblico abbia voglia di tornare a teatro", commenta Rosanna Purchia, commissario straordinario del Teatro Regio- L'inaugurazione è in agenda l 16 ottobre, al Conservatorio con l'Orchestra del Regio diretta da Julian Rachlin, anche violino solista, in un programma dedicato a Mozart.

Il cartellone Regio Metropolitano e' composto di 33 appuntamenti fino al 26 gennaio, distribuiti in 12 luoghi della città, "Un successo di pubblico che premia la qualità del programma - aggiunge Purchia - ma che ci dice anche che il pubblico si sente in piena sicurezza nel suo storico teatro.

Siamo stati il primo teatro a richiedere il Green Pass a spettatori e dipendenti e questo deve aver rassicurato il pubblico. A giorni conosceremo le nuove capienze dei teatri e le regole sul distanziamento, siamo pronti ad accogliere più pubblico".

Tra gli spettacoli più attesi c'è 'La vita nuova, cantica di Ermanno Wolf-Ferrari su parole di Dante Alighieri', il 29 ottobre all'Auditorium Rai, con la direzione di Donato Renzetti e la partecipazione come voce recitante, di Alessandro Preziosi.

Oltre all'Orchestra, al Coro e al Coro di voci bianche del Teatro Regio, si esibiranno il baritono Vittorio Prato e il soprano Angela Nisi.

Lo spettacolo, presentato in occasione dell'Anno di Dante, sarà registrato e trasmesso on line su It's Art, piattaforma con la quale il Teatro Regio ha stretto un nuovo accordo. (ANSA).