Rowing Regatta,una gara a testa tra Università e Politecnico

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Vittoria per l'Università degli Studi di Torino nella gara maschile e del Politecnico nella femminile alla XXIV edizione della Rowing Regatta. La sfida ormai storica a colpi di remo tra gli Atenei torinesi sul fiume Po, ha visto il trionfo di UniTo sul Politecnico di Torino nella gara maschile, portando così l'Albo d'Oro della manifestazione sul punteggio di 14 a 10, a vantaggio dell'Università. La gara femminile ha invece visto l'equipaggio de Politecnico avere la meglio sull'Università.

"La Rowing Regatta è da sempre una manifestazione che crea tanta risonanza ed entusiasmo sia alla nostra città che allo sport universitario torinese - commenta il presidente del Cus Torino, Riccardo D'Elicio -. La Torino Universitaria, dopo questo lungo periodo di stop, è potuta finalmente tornare in campo, anzi in questo caso sul fiume. Lo sport è formazione e socialità; lo sport universitario è sempre in prima linea per far vivere ai nostri giovani studenti giornate spensierate dedicate all'attività fisica, questa volta attraverso questa bellissima disciplina, il canottaggio". (ANSA).