Poiana ferita sulla A6, soccorsa dalla Polizia stradale

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Una poiana con un'ala ferita, in mezzo alla nebbia, in una carreggiata dell'autostrada in direzione di Torino. E' successo sull'autostrada A6, nei pressi del casello di Moncalieri. Sono stati gli automobilisti a chiamare la polstrada di Cuneo: gli agenti di pattuglia hanno recuperato il rapace che non poteva più alzarsi in volo, poi affidato ai veterinari dell'Asl per gli accertamenti e infine al Cras, il centro recupero anImali selvatici di Bernezzo, in provincia di Cuneo. (ANSA).