Migranti: 7 persone scoperte nel rimorchio di un tir su A26

(ANSA) - ALESSANDRIA, 01 OTT - Sette migranti, provenienti da Bangladesh e Somalia, sono stati trovati dalla polizia stradale in un camion di nazionalità turca sull'autostrada A26 Genova-Gravellona Toce, nelle vicinanze del casello di Ovada. Ad insospettire gli agenti, che hanno fermato il mezzo pesante, uno squarcio nel telone del rimorchio da cui si intravedeva la sagoma di due persone. In buono stato di salute, i sette sono stati portati in Questura, ad Alessandria, per essere identificati e denunciati per false dichiarazioni rese a pubblico ufficiale e ingresso illegale nel territorio dello Stato. (ANSA).