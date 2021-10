Fatturati 'gonfiati',a 5 imprese contributi Covid non dovuti

(ANSA) - ASTI, 01 OTT - Cinque astigiani, tre titolari di ditte individuali e due rappresentanti legali di società, sono stati denunciati dalla Guardia di finanza per avere percepito indebitamente contributi per l'emergenza Covid, per un totale di 125mila euro.

I 5 si erano rivolti a banche allo scopo di ottenere un credito da parte del fondo e gli accertamenti della guardia di finanza hanno permesso di scoprire che avevano presentato dichiarazioni dei redditi tardive per avere finanziamenti illegittimi, sulla base di un fatturato risultato falso.

Le indagini di polizia economico-finanziaria hanno verificato che le 5 imprese gonfiavano ad arte il fatturato per rientrare tra gli aventi diritto, ottenendo spesso il massimo dell'importo finanziabile.

Ottenute le somme, non le utilizzavano per ripianare inadempienze derivanti dal Covid, ma disponevano bonifici su altri conti correnti. Da qui la segnalazione alla procura di Asti e la successiva denuncia per indebita percezione di erogazioni pubbliche, falso in atto pubblico e truffa a danno dello Stato. (ANSA).