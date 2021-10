Expo Dubai: Lavazza, a Padiglione Italia Solar Coffee Garden

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Lavazza è partner di Padiglione Italia a Expo Dubai 2020, dove è presente con la caffetteria Solar Coffee Garden. Una enorme moka alimentata con energia solare e ispirata ai principi dell'economia circolare per una esperienza immersiva del caffè, dal seme alla tazzina.

"Lavazza vuol contribuire a diffondere l'eccellenza di un Made in Italy all'insegna della sostenibilità e dell'innovazione, leve imprescindibili per disegnare e affrontare il futuro che sa sempre fanno parte del nostro DNA - spiega Francesca Lavazza, Board Member Lavazza Group - Credo fortemente nel ruolo di 'attore di sviluppo' delle imprese: siamo responsabili dell'impatto sulla società e, allo stesso tempo, dobbiamo essere un modello di sviluppo di business sostenibile. La nostra presenza al Padiglione Italia vuole raccontare il nostro impegno per un futuro migliore".

Con la caffetteria Solar Coffee Garden, progettata da CRA-Carlo Ratti Associati e Italo Rota Building office all'interno del Padiglione Italia, i visitatori entrano nel mondo di ¡Tierra!, in ogni tazzina una vera storia di sostenibilità nel rispetto del Pianeta e delle persone. "Stiamo continuando un percorso iniziato tempo fa - - osserva Carlo Colpo, Marketing Communication Director & Brand Home Director Lavazza Group -, che oggi raccontiamo attraverso Blend for Better, una piattaforma di comunicazione che incarna il nostro impegno come azienda e che, attraverso la forza dei nostri brand, punta a generare valore condiviso sulla società, sulle persone, sull'ambiente". (ANSA).