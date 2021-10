Evade da domiciliari e rapina corriere sotto casa, arrestato

(ANSA) - CUNEO, 01 OTT - Evade dai domiciliari e rapina un corriere, ma viene arrestato poco dopo dai carabinieri. E' accaduto nel centro di Bra, in provincia di Cuneo.

Il pregiudicato, un italiano di 37 anni, era in casa, agli arresti domiciliari, quando ha visto dal balcone il furgone di un corriere lasciato incustodito durante una consegna. Così è uscito di casa e in un attimo ha rubato dall'abitacolo il portafoglio dell'autista, un navigatore satellitare, un telefono cellulare. Quando il corriere lo ha visto gli ha urlato contro, minacciandolo, ed è tornato in casa.

I carabinieri, chiamati dal corriere, hanno perquisito l'abitazione dell'uomo e trovato al refurtiva. Arrestato per evasione e rapina impropria, si trova ora nel carcere ad Asti.

(ANSA).