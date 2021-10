CinemAmbiente: Terna premia migliore cortometraggio

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Terna, la società che gestisce la rete elettrica nazionale, partecipa a CinemAmbiente, la manifestazione dedicata ai migliori film ambientali e alla promozione del cinema a tematica Green che si svolge a Torino fino al 6 ottobre. L'azienda guidata da Stefano Donnarumma assegnerà il Premio Terna al Miglior Cortometraggio, scelto da una giuria di esperti nominati dal festival e consegnato al regista del film il 6 ottobreT.

erna sarà protagonista dell'evento anche con la mostra fotografica dal titolo Il Quinto Elemento. Gli spazi della Mole Antonelliana ospiteranno, infatti, un reportage fotografico allestito e organizzato da Terna e curato da TerraProject, sull'essenza dei quattro elementi naturali acqua, aria, terra e fuoco, connessi con il quinto elemento, quello umano, e con le rispettive forme di energia. Le persone di Terna, circa 5 mila professionisti che ogni giorno lavorano per garantire la sicurezza elettrica dell'intero Paese, sono protagoniste dei ritratti e rappresentate come quinto elemento che sa governare e trasmettere l'energia a beneficio di tutti, cittadini e imprese.

Terna è partner del Festival CinemAmbiente, con l'obiettivo di rafforzare il proprio impegno al supporto della sostenibilità, leva strategica per la creazione di valore per tutti i suoi stakeholder. Nel Piano Industriale 2021-2025 'Driving Energy', Terna ha pianificato complessivamente 8,9 miliardi di euro di investimenti per lo sviluppo e l'ammodernamento della rete elettrica in Italia. (ANSA).