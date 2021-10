Camera, successo per la seconda edizione di Esterno Notte

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Grande successo per la seconda edizione di Esterno Notte, il grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri cittadini, che, nella serata di ieri, giovedì 30 settembre, ha acceso di immagini, dalle 21 alle 24, i palazzi, i muri, le finestre, i cortili e i balconi di Torino. La città, per una sera, si è trasformata attraverso le storie, le fotografie, i video che i cittadini e le associazioni hanno condiviso.

"Esterno Notte è il momento in cui la città tutta si ritrova in un momento di festa collettiva attraverso la condivisione delle immagini: quello che facciamo tutti i giorni, tutti i minuti con i nostri telefonini in privato, lo facciamo ora in pubblico, inviamo ai nostri concittadini le immagini che amiamo, che ci divertono, che ci rappresentano" commenta il direttore di Camera, Walter Guadagnini (ANSA).