Barolo tartufo e champagne, top chef per 'Torino Buonissima'

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Cinque giorni in cui la grande cucina internazionale incontra il meglio di quella piemontese per scoprire e raccontare la cultura gastronomica, la storia, l'arte, la creatività e la bellezza del territorio. Dal 27 al 31 ottobre, Torino ospita 'Buonissima', evento che porta la cultura e la tradizione enogastronomica in alcuni luoghi simbolo della città. Due gli eventi principali, la cena Torino Drift al museo Nazionale dell'Automobile, dove Massimo Bottura e Jessica Rosval costruiranno un menù pensato attorno alla cultura automobilistica, e la cena Circo Fellini.

Quest'ultima è una serata spettacolo diretta da Arturo Brachetti, che vedrà impegnati al museo Nazionale del Cinema gli chef Albert e Ferran Adrià, Ana Roš, Mauro Uliassi, Nobert Niederkofler e Matteo Baronetto nella preparazione di una cena a base di tartufo, barolo e champagne, che omaggerà il grande regista-gastronomo Federico Fellini. Le altre cene in cartellone si dividono negli eventi 'Piolissima', dedicata alle trattorie, 'Metti Torino a cena', 15 grandi ristoranti che aprono le loro cucine a cuochi ospiti e amici, e 'Bistromania'. Ad aprire la kermesse, che prevede anche presentazioni, laboratori, visite guidate, il talk con Massimo Bottura 'Cos'è la creatività'. In programma anche l'incontro 'La gastronomia per il rilancio della città' col presidente della Regione Alberto Cirio e quello che sarà il nuovo sindaco o sindaca. (ANSA).