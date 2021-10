ANSA-SCHEDA/Torino:lavoro e famiglia,Paolo Damilano inedito

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Piemontese Doc, come il vino che produce l'azienda di famiglia, la Cantina di Barolo, 52 anni, imprenditore oltre che del vino anche delle acque minerali e del food. Ruoli di rilievo nella cultura torinese, è alla sua prima esperienza politica, vissuta come impegno civico. Paolo Damilano, candidato sindaco di Torino Bellissima e del centrodestra, ha anche una passione per lo sport e nella vita privata è un timido. Anche lui, come i suoi due avversari principali, ha accettato di raccontare all'ANSA il suo volto più privato attraverso una serie di domande fra il serio e il gioco.

- Libro e film preferito/genere letterario e cinematografico preferito? "Il libro 'Una questione privata' di Fenoglio e il film 'La Vita è bella' di Benigni".

- Cibo preferito? "Gli agnolotti".

- Gusti musicali? "I Dire Straits sono Il mio gruppo preferito".

- Sport praticato (adesso o in passato)? "Ora il tennis, in passato l'automobilismo".

- Animali domestici? "Due cani e un gatto".

- Supereroe preferito e cosa gli 'ruberebbe' per guidare la città? "Batman".

- Il lavoro che voleva fare da bambino? "Il pilota di aerei".

- Il viaggio dei sogni e il viaggio o la vacanza dopo la maturità? "il viaggio che sogno di fare è in Nuova Zelanda. Niente viaggio di maturità, sono andato subito a lavorare in azienda".

- L'amico o l'amica del cuore ai tempi delle superiori o dell'università? "Ne ho, li sento sempre ma non li voglio coinvolgere".

- Dove vorrebbe vivere se non vivesse a Torino? "A Barolo".

- Dove si vede fra 10 anni? "Alla fine del mio secondo mandato da sindaco".

- Fra le personalità o i personaggi, reali o immaginari, di oggi o del passato, chi vorrebbe in Giunta? "Mi piacerebbe avere Cavour ed Einaudi".

- Un lato del carattere che cambierebbe e uno di cui invece è molto fiero? "Cambierei la timidezza. Mentre sono orgoglioso della mia determinazione".

- Cosa 'invidia' agli avversari? "Di aver avuto 50 anni per cambiare la città. Purtroppo non li hanno usati".

A cosa non intende rinunciare se diventerà sindaco? "Sicuramente alla famiglia". (ANSA).