ANSA-SCHEDA/Torino: da Interrail al Comune,Lo Russo inedito

Professore di Geologia al Politecnico di Torino, città in cui è nato 45 anni fa, ha sempre vissuto nel quartiere Santa Rita. La passione politica nata dall'impegno nel volontariato e poi diventata impegno attivo con tre mandati in Sala Rossa, come consigliere di maggioranza, assessore e poi capogruppo dell'opposizione. Stefano Lo Russo, candidato sindaco del centrosinistra, ha però anche una passione - nata durante l'Interrail dopo la laurea - per i noir scandinavi e per gli U2. Anche lui, come i suoi due sfidanti principali, ha accettato di raccontarsi all'ANSA attraverso una serie di domande fra il serio e il gioco.

- Libro e film preferito/genere letterario e cinematografico preferito? "'Signor Malaussène' di Pennac. Genere letterario i noir scandinavi, soprattutto Jo Nesbo. Il film, 'Mediterraneo di Salvatores e il genere cinematografico i thriller".

- Cibo preferito? "Le acciughe al verde" - Gusti musicali? "Il rock. E gli U2".

- Sport praticato (adesso o in passato) "Calcio e sci".

- Animali domestici "Il gatto Ulisse".

- Supereroe preferito e cosa gli 'ruberebbe' per guidare la città? "Ironman, vorrei la sua forza per far rialzare Torino".

- Il lavoro che voleva fare da bambino? "L'astronauta".

- Il viaggio dei sogni e il viaggio o la vacanza dopo la maturità? "Dopo la maturità sono stato a Ceriale, in Liguria. Il viaggio che vorrei fare in Patagonia e Terra del Fuoco".

- L'amico o l'amica del cuore ai tempi delle superiori o dell'università. Ci sono amici che sono rimasti ancora oggi da quegli anni o addirittura amici d'infanzia? "Il mio compagno delle superiori Andrea Delbianco, detto Delby, e Luca Filieri detto Pippo, compagno di università e poi mio socio geologo".

- Dove vorrebbe vivere se non vivesse a Torino? "A Napoli e comunque in Italia".

- Dove si vede fra 10 anni? "In una Torino giovane, internazionale, unita e solidale".

- Fra le personalità o i personaggi, reali o immaginari, di oggi o del passato, chi vorrebbe in Giunta? "Bilancio e patrimonio: Quintino Sella. Sport: Holly e Benji a giorni alterni. Urbanistica e trasporti: Gae Aulenti. Cultura: Frida Kahlo. Commercio: Marco Polo. Politiche sociali: Giulia di Barolo. Giovani: Lady Gaga. Ambiente e Innovazione: Bill Gates".

- Un lato del carattere che cambierebbe e uno di cui invece è molto fiero? "Cambierei la tendenza al controllo e terrei la tenacia".

Cosa 'invidia' agli avversari? "Sinceramente nulla. L'invidia in generale non è un sentimento che mi appartiene"? - A cosa non intende rinunciare se diventerà sindaco? "Allo studio e all'aggiornamento scientifico".