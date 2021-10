++ Regione Piemonte,primi a partire con 3/a dose sanitari ++

(ANSA) - TORINO, 01 OTT - Il Piemonte sarà la prima regione in Italia a partire con le terze dosi per il personale sanitario. E' stata infatti accolta dal generale Figliuolo la richiesta del governatore Alberto Cirio e dell'assessore regionale alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, di iniziare subito la somministrazione delle terze dosi al personale sanitario, in parallelo a quelle per gli over 80 ed ospiti e operatori delle RSA. Dopo il via libera, il Piemonte procederà subito con l'organizzazione delle dosi aggiuntive per questa categoria, partendo in particolare dal personale sanitario con più di 60 anni o affetto da patologie tali da renderli vulnerabili.

