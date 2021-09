Vercelli:caos dopo chiusura cavalcavia,comune apre passaggio

(ANSA) - VERCELLI, 30 SET - Il Comune di Vercelli ha inaugurato oggi un varco stradale sulla linea ferroviaria Vercelli-Casale, sospesa da anni da Rfi. Il nuovo passaggio sui binari è stato creato dopo la chiusura del cavalcavia Avogadro di Quaregna, importante arteria a 4 corsie che collegava due zone della città. Il viadotto era stato chiuso il 7 dicembre dopo che erano state trovate gravi infiltrazioni d'acqua che ne compromettevano la sicurezza. Da quel momento il traffico attorno all'ospedale S.Andrea, specialmente nelle ore di punta, si è congestionato e l'amministrazione ha dovuto trovare un'alternativa per alleggerire la viabilità.

"Oggi inauguriamo un'opera fatta a regola d'arte - ha sottolineato il sindaco, Andrea Corsaro - che dà uno sfogo al traffico attorno al S.Andrea e ad una zona importante della città. Questo era il luogo più idoneo per creare il passaggio a raso, che ha dovuto tenere conto delle differenze di altezze e degli ingressi delle case. Purtroppo finché la linea ferroviaria sarà sospesa, e non sarà dichiarata interrotta da Rfi, avremo vincoli su ulteriori progetti". Parallelamente il Comune sta procedendo nell'iter per l'abbattimento del viadotto chiuso nel 2020. (ANSA).