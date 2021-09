Vaccini: Piemonte a Figliuolo, 3/a dose subito a sanitari

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Il Piemonte chiede di poter iniziare subito con le terze dosi per il personale sanitario. È la richiesta del presidente della Regione, Alberto Cirio, e dell'assessore alla Sanità, Luigi Genesio Icardi, al commissario Figliuolo. I sanitari, dicono, sono stati "tra i primi a concludere il ciclo vaccinale nella prima fase, ma anche tra coloro che sono in prima linea da quasi due anni e che è fondamentale possano continuare a lavorare in sicurezza, per loro e per i pazienti". Lunedì 4 ottobre, intanto, in tutta la Regione partono le dosi aggiuntive per 374.000 over80 e ospiti e operatori di Rsa. (ANSA).