Torino: nessun apparentamento in caso di ballottaggio

(ANSA) - TORINO, 30 SET - In caso di ballottaggio i tre principali candidati a sindaco di Torino punteranno tutto sul loro programma per convincere anche gli elettori degli altri schieramenti. Nessuna indicazione di voto o tanto meno endorsment per uno degli avversari da parte di Valentina Sganga (M5s-Verdi), Stefano Lo Russo (centrosinistra) e Paolo Damilano (Torino Bellissima e centrodestra) nell'ultimo confronto prima del voto organizzato dal quotidiano La Stampa.

"Sono talmente convinto della qualità e bontà della nostra proposta con sui possiamo aiutare la città e il territorio - dice Damilano - che questo sarà efficace non solo in questi ultimi giorni di campagna elettorale. Sono completamente disinteressato a vendere o comprare qualunque cosa, io andrò avanti a raccontare le nostre idee di sviluppo per portare benessere alla città".

Sulla stessa lunghezza d'onda Lo Russo. "Il centrosinistra ha fatto una rimonta pazzesca - osserva - e potrebbe anche giocarsela già il 4 sera. Certo, ci sono 13 candidati sindaco quindi per chiunque è una cosa complicata vincere al primo turno e in caso di ballottaggio sarò onorato di confrontarmi con l'avversario con la nostra visione di città che è sviluppo, lavoro e solidarietà".

"Anche noi siamo riusciti a recuperare - gli fa eco Sganga -.

Sinceramente non credo che qualcuno potrà vincere al primo turno e credo che la partita sia ancora aperta. Non farò endorsment ma terrò alta la nostra proposta, in cui ambiente e lavoro per i giovani sono le due sfide da cogliere. E il Movimento ha sempre avuto la sensibilità e la capacità di imporle come temi dominanti a Torino e nel Paese". (ANSA).