Study Travel Magazine premia Scuola Leonardo da Vinci

(ANSA) - TORINO, 30 SET - La prestigiosa rivista internazionale Study Travel Magazine premia il gruppo Scuola Leonardo da Vinci come migliore scuola di italiano del mondo. Un importante traguardo raggiunto dal gruppo fiorentino che dal 1977 ha portato in Italia più di 200.000 studenti internazionali, provenienti da oltre 80 paesi del mondo, e che nel 2021 ha esteso, in collaborazione con la scuola CiaoItaly, il suo circuito formativo a Torino.

"Si tratta di un grande successo e di una grande opportunità per la città di Torino - dice Wolfango Poggi, amministratore della Scuola Leonardo di Torino -perché questo prestigioso premio focalizza sul Piemonte, nuova destinazione del nostro gruppo insieme alla città di Viareggio, l'attenzione di migliaia di tour operator internazionali ed è un forte segnale di ripresa per un settore che è stato martoriato dalla pandemia". "Il settore delle vacanze studio in Italia è stato messo duramente alla prova dalla pandemia - aggiunge Chiara Avidano, fondatrice della scuola CiaoItaly e ora direttrice didattica della Scuola Leonardo di Torino - per questo mi sono impegnata per finalizzare il progetto di fusione con il gruppo Leonardo che era in cantiere da anni".

Il gruppo scuola Leonardo da Vinci è attivo dal 1977 e ha scuole a Firenze, Roma, Milano, Viareggio e Torino (ANSA).