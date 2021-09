Paratissima, Laura Milani lascia la presidenza

(ANSA) - ROMA, 30 SET - Laura Milani lascia la presidenza di Paratissima. Lo rende noto il cda che "la ringrazia per l'importante lavoro svolto insieme e per l'anno dedicato". "La mia scelta - spiega Milani in una lettera - è quella di terminare questa esperienza arricchente, che ho affrontato a cuore aperto, offrendo sempre una visione di ampio respiro, proiettata al futuro, coraggiosa e non convenzionale.

Finalizzata a creare valore. Ed è anche grazie a voi che, oggi, decido di proseguire affrontando nuove sfide. Dedicare a Paratissima il mio anno sabbatico è stata un'esperienza unica.

Sono certa che guiderete magistralmente Paratissima attraverso le prossime sfide, tutte da immaginare e da trasformare in opportunità. Finanziariamente lascio la società in una situazione risanata. Valorialmente lascio a Paratissima una meravigliosa mostra internazionale e un risultato mediatico senza precedenti, realizzato durante il periodo in cui ho avuto il privilegio di esserne presidente". (ANSA).