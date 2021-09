Reagire alla crisi ed essere competitivi grazie a tecnologia e processi di digitalizzazione sono i temi al centro della terza tappa di 'Imprese Vincenti 2021', il programma di Intesa Sanpaolo per la valorizzazione delle piccole e medie imprese italiane. Nella tappa dedicata alla digitalizzazione vengono presentate 14 Pmi vincenti per le strategie digitali. L'appuntamento viene trasmesso in diretta streaming sul sito di Intesa Sanpaolo e dell'ANSA.