'Inps X tutti', accordo per un welfare allargato

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Aiutare le persone fragili e in difficoltà che per vari motivi tra cui problemi burocratici e non conoscenza dei propri diritti assistenziali, non usufruiscono di aiuti dal welfare. Questo lo scopo del protocollo firmato oggi tra Inps Piemonte, Città di Torino, Caritas, Sermig e Comunità di Sant'Egidio.

"Questo accordo, che aggiorna e implementa quello già firmato nel 2019, rivisto per comprendere anche le nuove emergenza legate alla crisi Covid, è il frutto di un lavoro di team, in una città da sempre tra le prime in Italia per sensibilità in materia di welfare", dice la sindaca di Torino, Chiara Appendino. "Il protocollo vuole raggiungere le persone che a causa della poca conoscenza dei propri diritti, vergogna, timori di non farcela e molto altro, non hanno ricevuto aiuti che in realtà potrebbero spettare loro, come il reddito di cittadinanza, assegni familiari, il naspi - aggiunge il direttore di Inps Piemonte, Emanuela Zambataro - l'Inps formerà volontari presso le associazioni firmatarie per metterli in grado di portare il migliore aiuto possibile a chi si trova in difficoltà".

Alla firma del protocollo erano presenti anche Pier Luigi Dovis, per la Caritas, Ernesto Olivero del Sermig, Daniela Sironi per la Comunità di Sant'Egidio e l'assessora alle Politiche Sociali della Città, Sonia Schellino. (ANSA).