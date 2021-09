Covid: ricoveri stabili in Piemonte, nessun decesso

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Sono stabili nelle ultime 24 ore, in Piemonte, i ricoveri da Coronavirus. Quelli in terapia intensiva sono 21, uno in meno rispetto a ieri, quelli nei reparto ordinari 184 (+1). Nessun decesso è stato registrato oggi dall'Unità di crisi regionale, che segnala 207 nuovi casi di persone positive, lo 0,9% dei tamponi eseguiti. Gli asintomatici sono 101. I nuovi guariti sono 173. Le persone in isolamento domiciliare sono 3.442; gli attualmente positivi 3.647.

Dall'inizio della pandemia, dunque, il Piemonte ha registrato 383.080 positivi, i decessi restano 11.762, mentre i guariti diventano 367.671. (ANSA).