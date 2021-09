Covid: incidenza e ricoveri contenuti, Piemonte resta bianco

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Anche nella settimana dal 20 al 26 settembre il valore dell'incidenza e il numero dei ricoveri da Coronavirus sono contenuti e mantengono il Piemonte in zona bianca. E' quanto emerge dal pre report settimanale di Ministero Salute e Istituto Superiore di Sanità.

In base al pre-report, il numero dei nuovi casi segnalati risulta in riduzione rispetto alla settimana precedente. La percentuale di positività dei tamponi si conferma all'1% e l'Rt puntuale calcolato sulla data di inizio sintomi risulta inferiore a 1, pari a 0.87. Stabili il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva e quello dei posti letto ordinari, entrambi al 3%, calcolati sui dati di oggi.

Si riducono lievemente i focolai attivi e nuovi. (ANSA).