Controlli nel Vco, denunciati due bracconieri

(ANSA) - DOMODOSSOLA, 30 SET - Si aggiravano di notte con un fuoristrada per le campagne della frazione Rovesca, ad Antrona Schierano, e con un faro mobile illuminavano i prati alla ricerca di selvaggina. Due persone, nell'ambito dei controlli antibracconaggio, sono state fermate dalla polizia provinciale che li ha segnalati all'autorità giudiziaria per il reato di esercizio venatorio con mezzo vietato, detenzione di fauna selvatica non legittimamente abbattuta oltre ad una serie di violazioni di carattere amministrativo.

Sul fuoristrada è stata trovata un'arma di grosso calibro pronta all'uso e con tanto di silenziatore. Le successive perquisizioni a casa dei due bracconieri hanno portato anche al sequestro di alcune teste mozzate di caprioli maschi.

"Davvero singolare che ci siano ancora individui, che nulla hanno a che fare con la maggioranza dei cacciatori, che debbono escogitare tali espedienti furbeschi per appropriarsi di prede che possono essere abbattute legalmente - osserva la polizia provinciale -. Certo è che la nostra attenzione su simili azioni è sempre molto presente a garanzia di una legalità nella pratica venatoria che dovrebbe essere nella normalità di chi la esercita". (ANSA).