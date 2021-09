Compagnia San Paolo, aiuto ai giovani per formazione tech

(ANSA) - TORINO, 30 SET - Permettere a chiunque, in particolare ai più giovani e a chi non può offrire garanzie, di accedere al credito per investire nella propria formazione e costruirsi una nuova professione in ambito tech: è questo l'obiettivo della partnership stretta da aulab, pmi innovativa Italiana attiva nell'edutech e sviluppo software, con PerMicro e Fondazione Compagnia di San Paolo.

ll corso aulab Hackademy che permette a chiunque di acquisire le competenze necessarie per avviare una carriera come sviluppatore web in 3 mesi, punta a colmare il gap fra chi è alla ricerca di un lavoro e la richiesta sempre crescente di figure professionali nel mercato digitale che, secondo le stime di Anitec-Assinform, potrebbe sfiorare i 95 miliardi di euro nel 2024. La fase iniziale del progetto prevede l'erogazione del credito a 50 candidati al corso Hackademy di aulab che avranno la possibilità di rateizzare l'investimento fino a 24 mesi, anche senza busta paga.

"Per la Fondazione Compagnia di San Paolo, il lavoro è una dimensione chiave attraverso cui favorire l'autonomia delle persone anche in situazioni di fragilità e per comprendere le trasformazioni della realtà economica e sociale. La situazione pandemica richiede alle persone di sviluppare nuove strategie e strumenti per affrontare un mercato del lavoro ancora più complesso, tra queste l'investimento in formazione mirata. In questo quadro si inserisce il progetto con aulab che riguarda l'utilizzo di un finanziamento PerMicro come strumento di accesso alla formazione" spiega Alberto Anfossi, segretario generale della Fondazione Compagnia di San Paolo. (ANSA).