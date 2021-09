Campagna Airc, il Lago Maggiore si tinge di rosa

(ANSA) - STRESA, 30 SET - Si tinge di rosa il Lago Maggiore.

Palazzo Borromeo (sull'Isola Bella) e Rocca di Angera (sulla sponda lombarda) si accenderanno di luci, dal 1/o ottobre, per iniziativa di Terre Borromeo in segno di adesione alla campagna Nastro Rosa, della Fondazione Airc, sull'importanza del sostegno alla ricerca oncologica e della prevenzione.

''Un effetto scenografico molto suggestivo - spiegano i promotori - grazie al gioco di specchi sulla superficie del lago. Il simbolo della campagna è un nastro rosa incompleto, che rappresenta l'urgenza di trovare nuove cure per chi è colpito dalle forme più aggressive della malattia. L'attenzione deve però rimanere alta perché la malattia colpisce circa 55 mila donne in Italia ogni anno".

"Siamo orgogliosi di aderire per il terzo anno - dichiara il principe Vitaliano Borromeo - all'iniziativa di Fondazione AIRC con un'azione simbolica di grande significato. L'accensione delle luci rosa sull'Isola Bella e sul castello di Angera è un appello a ricordare l'importanza della ricerca scientifica, della prevenzione, della diagnosi precoce e della cura".

L'iniziativa sarà protratta per l'intero mese di ottobre.

