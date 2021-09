Torna Esterno Notte, proiezioni diffuse per le vie di Torino

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Torna Esterno Notte, il grande evento di proiezioni diffuse per le vie e i quartieri di Torino.

Nella serata di domani, giovedì 30 settembre, dalle 21 alle 24, accenderà di immagini i palazzi, i muri, le finestre, i cortili e i balconi della città. Una città che, per una sera, si trasformerà attraverso le storie, le fotografie, i video che i cittadini, le associazioni e le istituzioni - al momento circa ottanta - condivideranno durante una vera e propria festa per immagini.

"La seconda edizione di Esterno Notte rappresenta il momento in cui la città tutta si ritrova in un momento di festa collettiva attraverso la condivisione delle immagini: quello che facciamo tutti i giorni, tutti i minuti con i nostri telefonini in privato, lo facciamo ora in pubblico, inviamo ai nostri concittadini le immagini che amiamo, che ci divertono, che ci rappresentano. Ci auguriamo che diventi una grande manifestazione, alla quale ognuno porta il suo contributo, a seconda delle proprie inclinazioni e dei propri mezzi, come sempre accade nella vita di una città sana" commenta il direttore di Camera, Walter Guadagnini. "Quest'anno ci concentriamo sul futuro, sia generazionale sia in un certo senso tecnologico, attraverso la proiezione dei lavori dei trenta giovani che hanno partecipato al corso-concorso di fotografia Reality Shot raccontando, attraverso le fotocamere dei propri cellulari, i quartieri periferici torinesi di Falchera e Mirafiori", sottolinea la curatrice del progetto Monica Poggi.

(ANSA).