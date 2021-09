Multiutility uBroker supera i 150 mila clienti

(ANSA) - TORINO, 29 SET - L'azienda torinese 'uBroker srl ha superato quota 150mila clienti. Si tratta della multiutilities company torinese fondata nel 2015 da Cristiano Bilucaglia e Fabio Spallanzani, ideatori dell'EuroCredito, prima moneta complementare italiana che contribuì a salvare nel 2008 oltre 3mila pmi dalla crisi. uBroker è il fornitore di energia orientato ideatore del progetto ScelgoZero, "il primo network che azzera le tue bollette".

"Abbiamo iniziato con meno di 15 dipendenti, molto entusiasmo e una visione nuova legata al concetto di forniture domestiche e per piccole e medie imprese, realizzando a oggi più di 100 milioni di euro di fatturato aggregato - afferma Bilucaglia, ceo e chairman - con l'obiettivo di trasformare la spesa corrente in opportunità crescenti di risparmio e ricavo, secondo il principio della redistribuzione sociale della ricchezza in cui da sempre crediamo".

"Oggi siamo una realtà consolidata, con oltre 50 dipendenti diretti, una crescita del 300% delle risorse umane impiegate rispetto all'inizio, e il raddoppio della nostra sede in via di ultimazione per fornire un'assistenza clientelare sempre migliore". Cresce "anche l'impegno sociale verso 'BeChildren Onlus', attiva nel sostegno ai piccoli nei paesi meno sviluppati, cui destiniamo annualmente una parte consistente degli utili". (ANSA).