Invito a Palazzo, al Museo Risparmio laboratorio Legonomia

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Astronavi, castelli, palazzi e camioncini, tutti abbiamo usato i mattoncini per costruire qualcosa e dare libero sfogo alla nostra fantasia creativa, ma utilizzarli per spiegare l'inflazione, il Pil e i costi del cambiamento climatico rappresenta una novità. Nell'ambito dell'iniziativa Invito a Palazzo, l'appuntamento promosso dall'Abi per l'apertura straordinaria e gratuita dei palazzi storici delle banche italiane giunto alla XX edizione, il Museo del Risparmio di Intesa Sanpaolo (via San Francesco d'Assisi 8/a) propone sabato 2 ottobre alle 15.30 il laboratorio didattico dedicato ai bambini "Legonomia".

Luciano Canova, economista e divulgatore, utilizzerà i famosi mattoncini come strumento educativo per far avvicinare i più piccoli ad alcuni contenuti di economia (come inflazione, Pil, disoccupazione, costi dei cambiamenti climatici, differenze di genere) in modo semplice e divertente.

Protagonisti saranno infatti i bambini dai 6 ai 12 anni che potranno partecipare alle attività insieme ai loro genitori, trasformando un gioco in un coinvolgente momento di apprendimento reciproco, replicabile anche a casa. Nella stessa giornata sono inoltre previste visite guidate alla collezione di salvadanai "Dal passato al futuro", con partenze alle ore 10 e 14.

Il Museo del Risparmio è l'iniziativa di educazione finanziaria di Intesa Sanpaolo. È aperto dal 2012 ed è membro fondatore dell'International Federation of Finance Museums (Iffm), una rete internazionale di musei, privati e pubblici, dedicati al tema della finanza e con interesse all'educazione finanziaria. (ANSA).