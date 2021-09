Chiesa: "Abbiamo fatto vedere di nuovo spirito Juve"

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Abbiamo fatto vedere di nuovo lo spirito Juve". Chiesa e' il match winner di Juve-Chelsea, e applaude tutta la squadra. "Non c'e' mai stato alcun problema con l'Allegri - ha detto ad Amazon Prime - mi ha stupito che qualcuno abbia messo in giro gossip del genere: evidentemente quando la Juve non vince...". "Il Chelsea - ha chiuso l'attaccante - e' fortissimo, l'ha mostrato anche stasera. Ma noi siamo stati bravi a sfruttare gli spazi" (ANSA).