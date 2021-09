Castiglione comune con più street art,inaugurate nuove opere

(ANSA) - TORINO, 29 SET - Piccolo record per Castiglione Torinese: è il comune con più street art sulle cabine di E-Distribuzione di tutto il Piemonte. Cinque in tutto, le ultime due appena inaugurate in strada Bardassano e strada Rubattera, realizzate dai ragazzi del Primo Liceo Artistico di Torino.

"La pittura, come qualsiasi altra forma d'arte, rimanda ad un concetto di bellezza che serve a fornire all'uomo strumenti migliori per la convivenza sociale", dice il sindaco, Loris Giovanni Lovera. "La sostenibilità passa anche attraverso la riqualificazione urbana - dice Enrico Bottone, responsabile Area Nord-Ovest di E-Distribuzione - e l'azienda è da anni impegnata in un progetto di street art sulle proprie cabine elettriche con l'obiettivo di portare arte e bellezza su tutto il nostro territorio".

Sono centinaia, infatti, le cabine di street art sparse in giro per l'Italia che hanno dato vita ad un vero e proprio museo a cielo aperto. (ANSA).