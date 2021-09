Turismo: 10 influencer/biker in viaggio tra Piemonte e Liguria

(ANSA) - GENOVA, 28 SET - Dieci donne influencer/biker con un tesoretto di 230 mila follower partiranno da Prato Nevoso nel cuneese per raggiungere Finale Ligure, nel savonese collegando così tra loro due località considerate ideali per gli amanti dello sort all'aria aperta. L'iniziativa si chiama 'Donna Roa Marenca', evento outdoor che si terrà da venerdì 8 a domenica 10 ottobre. L'evento è stato presentato oggi a Genova.

Si tratta di un progetto dedicato alla vacanza attiva nato sulle antiche vie di collegamento tra le province piemontesi e liguri, tra cui alcuni tratti della Via Marenca e delle antiche Vie del Sale, che gli appassionati di escursioni in e-bike e Mtb hanno la possibilità di sperimentare. Dalle Alpi al mare, da Prato Nevoso a Finale Ligure, un percorso di circa 150 km che attraversa i territori di numerosi comuni tra Piemonte e Liguria scoprendo tradizioni secolari che uniscono queste due regioni.

"La tre giorni in programma - ha detto il vice presidente e assessore ligure all'Agricoltura e al Marketing Territoriale Alessandro Piana - con organizzazione in capo all'Aps Sentieri 2M, coinvolge le istituzioni e un gruppo di lavoro competente e affiatato, in grado di garantire i migliori standard qualitativi e di sicurezza. Abbiamo condiviso sin dall'inizio le varie tappe di costruzione di un network territoriale capace di intrecciare storia, cultura, enogastronomia e sport in una naturale continuità paesaggistica e di aggregazione tra Liguria e Piemonte". "Un progetto di marketing turistico-territoriale che le nostre Regioni hanno deciso di supportare e valorizzare insieme - ha sottolineato il vice presidente della Regione Piemonte Fabio Carosso - Obbiettivo dell'evento è quello di valorizzare i nostri bellissimi territori, le attività economiche e le risorse naturalistiche, storiche e culturali presenti lungo il percorso. Vogliamo rendere quest'area ancora più appetibile e di rilievo per il turismo outdoor, coinvolgendo anche i Comuni attraversati da questo percorso". (ANSA).