Ripartenza sicura università, tampone gratis in Piemonte

(ANSA) - TORINO, 28 SET - Tampone gratuito a personale, docente e non, e agli studenti per la ripartenza sicura delle università. E' l'iniziativa della Regione Piemonte annunciata a Buongiorno Regione, su Rai Tre, da Pietro Presti, a capo del Gruppo di lavoro degli epidemiologi della Regione. Il servizio sarà attivo per le prime due settimane di ottobre. Estesa inoltre la vaccinazione ad accesso diretto, per tutte le fasce di età, fino a fine ottobre. L'elenco degli hub che offrono i due servizi è riportato sul sito della Regione. (ANSA).