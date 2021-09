Peirone, l'innovazione in Piemonte va oltre la mobilità

(ANSA) - TORINO, 28 SET - L'innovazione piemontese dell'automotive va "al di là dell'industria della mobilità, coinvolgendo settori promettenti come l'aerospazio". Ne è convinto Dario Peirone, presidente del Centro Estero per l'Internazionalizzazione del Piemonte, intervenuto stamattina alla VTM Conference a Torino.

Il Ceip collabora con la società internazionale specializzata abe - advanced business events all'organizzazione dell'evento, che ha richiamato a Torino produttori di veicoli, fornitori di componenti e servizi, istituzioni, società di ingegneria per una giornata di confronto sulle opportunità presentate dalla transizione energetica.

"L'appuntamento di oggi mostra tutte le maggiori sfide dell'innovazione della mobilità - ha detto Peirone - Sono presenti i principali attori della filiera, che sono anche quelli che hanno investito su VTM 2022, i Vehicle & Transportation Technology Innovation Meetings, business convention che riunirà la comunità industriale dei trasporti il 30 e 31 marzo". Fra questi c'è anche la Exos Aerospace Systems and Technologies, azienda del Texas che di recente ha investito sul Piemonte attivando una sede all'Enviroment Park di Torino.

La società è una delle sole tre al mondo con licenza di produrre razzi suborbitali riutilizzabili. E sarà proprio l'industria aerospaziale a tornare protagonista nei Torino Aerospace & Defense Meetings il 2 dicembre. (ANSA).